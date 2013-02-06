Янукович: справедливая стоимость газа - цена спотового рынка минус транзит

Вильнюс. Украина считает спорным выставленный “Газпромом” счет за газ на 7 миллиардов долларов и готова вести переговоры по этому вопросу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор Янукович заявил на пресс-конференции в Вильнюсе.

Как отметил В.Янукович, все санкции были выдвинуты Украине на основании соглашения, которое подписало правительство Юлии Тимошенко. По его словам, эти санкции не отвечают рыночным отношениям субъектов хозяйствования.

“Они являются спорными, и мы дали ответ “Газпрому”, - сказал Президент.

По словам В.Януковича, сегодня Украина платит самую высокую цену на газ, поэтому также ведет переговоры с Россией, поскольку считает, что справедливая цена - это цена спотового рынка минус транзит.

Кроме того, Украина большое внимание уделяет энергосберегающим программам, а также увеличению добычи собственного газа.

Говоря о переговорах с «Газпромом», Президент отметил, что актуальным вопросом остается вопрос стабильной транспортировки российского газа к потребителям. В этом контексте чрезвычайно важным является вопрос стабильной работы украинской ГТС, которая нуждается сегодня в модернизации.

“Мы должны решать этот вопрос совместно с нашими партнерами из России и Европейского Союза”, - сказал В.Янукович.

Как сообщал УНИАН, 26 января «Нафтогаз Украины» подтвердил, что «Газпром» выставил счет на 7 млрд долларов за газ, который Украина не покупала в 2012 году.

Позиция «Нафтогаза» заключается в том, что компания выполнила все финансовые обязательства перед «Газпромом» в 2012 году. Согласно контракту на закупку газа от 2009 года, минимальный объем газа, к которому может быть применено условие «бери или платы» (take-or-pay), составляет 33,3 млрд кубометров. «Нафтогаз Украины», по предварительной информации, приобрел в 2012 году около 25 млрд кубометров газа. При этом украинская сторона своевременно предупредила «Газпром» о сокращении закупок газа.

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