Янукович: справедливая стоимость газа – это цена спотового рынка минус транзит

Вильнюс. Украина продолжает переговоры с Россией относительно снижения цены на газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор Янукович заявил на пресс-конференции в Вильнюсе.

“Россия не заинтересована сокращать рынок сбыта для себя и нести за счет этого убытки, а Украина не заинтересована иметь газ по цене выше, чем на рынке в Европе”, - сказал Президент.

В.Янукович отметил, что сегодня Украина платит самую большую цену на газ, поэтому также ведет переговоры с Россией, поскольку считает, что справедливая цена - это цена спотового рынка минус транзит.

“Поэтому мы считаем, что справедливая цена на газ — это цена спотового рынка минус транспортировка. Именно так мы ставим вопрос. Мы не говорим ни о каких преференциях”, - сказал Президент.

Кроме того, Украина большое внимание уделяет энергосберегающим программам, а также увеличению добычи собственного газа.

Говоря о переговорах с «Газпромом», Президент отметил, что актуальным вопросом остается вопрос стабильной транспортировки российского газа к потребителям. В этом контексте чрезвычайно важным является вопрос стабильной работы украинской ГТС, которая нуждается сегодня в модернизации.

“Мы должны решать этот вопрос совместно с нашими партнерами из России и Европейского Союза”, - сказал В.Янукович.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Украина считает спорным счет “Газпрома” на 7 млрд долл. - Янукович