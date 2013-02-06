Председатель Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав Каськив не видит угрозы для строительства LNG-терминала на территории Украины из-за отсутствия договоренности с Турцией о проходе танкеров через Босфор.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в среду, 6 февраля, в комментарии журналистам.

“С этой стороны я никаких угроз не вижу... Юридически никаких проблем нет. Политическая ситуация должна решаться на двустороннем уровне. Я рассчитываю, что у нас никаких изменений в плане реализации этого проекта не будет. Нужно политическое решение. В техническом, экономическом и организационном плане у нас все движется по установленному графику”, - сказал В.Каськив.

При этом он подчеркнул, что в переговорах с Турцией по поводу доступа на проход танкеров со сжиженным газом Украине нужно более настойчиво отстаивать национальные интересы.

“Нам надо достаточно настойчиво отстаивать наши национальные интересы. А для меня абсолютно понятно, что здесь вопрос не только в Украине - хотя в Украине много недругов этого проекта, которые работают на третью сторону, - и не только в Турции”, - сказал В.Каськив.

При этом он подчеркнул, что предложение Анкары о совместном строительстве LNG-терминала на турецком побережье не является альтернативой строительству объекта в Украине.

“Инициатива со стороны Турции - это не альтернатива, а совместная инициатива, которая уже звучала на переговорах разного уровня... Рассматривались варианты (строительство -УНИАН) между Дарданеллами и Босфором, и другие варианты. Такие инициативы Турцией были приняты для изучения и отрабатываются”, - сказал В.Каськив.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил в ходе встречи со специальным посланником и координатором Госдепартамента США по международным энергетическим вопросам Карлосом Паскуалем, что Украина продолжает переговоры с Турцией относительно прохождения танкеров со сжиженным газом через Босфор и о совместном строительстве «LNG-терминала» на турецком побережье Средиземного моря.

Н.Азаров отметил, что на сегодняшний день «у нас есть проблемы со строительством LNG-терминала» для приема сжиженного газа. Связаны они, прежде всего с тем, что Турция не очень охотно рассматривает возможность прохождения танкеров со сжиженным газом через свои проливы».

По словам премьера, в связи с этим Украина рассматривает другие варианты размещения терминала. «Поэтому мы изучаем различные варианты размещения соответствующего завода по другой стороне Турции. Имею в виду Средиземное море и другие возможности», - сказал Н.Азаров.

Напомним, что 13 сентября 2012 года в Киеве состоялось Второе заседание Украинско-турецкого стратегического совета высокого уровня под председательством Президента Украины Виктора Януковича и премьер-министра Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

В. Янукович и Р. Эрдоган дали поручение министрам экономики двух стран рассмотреть предложение Украины, чтобы Турция приняла участие в строительстве «LNG-терминала» (терминала по приему сжиженного газа) на территории Украины, и аналогичное предложение Турции относительно строительства «LNG-терминала» на ее территории.

Справка УНИАН.17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительству терминала по принятию сжиженного природного газа в объеме 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года. 30 января 2012 года компания Socoin завершила разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «LNG-терминал». Кабинет министров на заседании 8 августа 2012 г. утвердил ТЭО строительства в Украине терминала по принятию сжиженного природного газа («LNG-терминал»). Согласно ТЭО, проект может быть реализован на протяжении 49 месяцев. Первые объемы газа можно будет получить уже в 2016 году. Приблизительная стоимость строительства LNG-терминала составляет 846 млн евро. Доля Украины в проекте будет составлять 25%+1 акция.

На сегодняшний день потенциальными местами расположения терминала являются 5 площадок: наземный «LNG-терминал» - площадка возле Одесского припортового завода в районе порта «Южный» (Одесская обл.); наземный «LNG-терминал» - площадка возле нефтяного терминала ОАО «Укртранснафта» в районе порта «Южный»; наземный «LNG-терминал» в районе г. Очаков (Николаевская обл.); наземный «LNG-терминал» в береговой зоне Березанского лимана (Николаевская обл.); оффшорный «LNG-терминал» в районе Одессы (в открытом море).

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