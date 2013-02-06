Президент не удовлетворен сотрудничеством с Энергетическим сообществом

Украина не удовлетворена сотрудничеством с Энергетическим сообществом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в Литве.

“Украина как член европейского Энергетического сообщества выполняет все обязательства перед Европейским Союзом. Кроме того, мы пытаемся очень оперативно реагировать на принятые любые решения и рекомендации, но мы не удовлетворены уровнем сотрудничества с Энергетическим сообществом”, - сказал Президент.

В частности, он отметил, что за три года своего членства в этой организации Украина не получила даже сочувствия в вопросах газовых отношений с Россией.

“Украина попала в форс-мажорные обстоятельства, мы этого не почувствовали (сочувствие - УНИАН)”, - сказал Президент.

Кроме того, по его словам, Украину даже никто не поставил в известность и не посоветовался с ней во время подписания документов с некоторыми странами Европейского Союза относительно строительства «Южного потока». В.Янукович подчеркнул, что подобные решения напрямую касаются интересов Украины, а ее позиция не была учтена. И даже никто не ответил на вопросы Украины, которые она направляла в Европейское энергетическое сообщество.

“В качестве примера: когда нам Россия выставила счет в 7 миллиардов долларов штрафных санкций, мы надеялись, что мы получим комментарии по этому поводу со стороны Энергетического сообщества, какова их точка зрения... Для нас это было важным с точки зрения диалога, который мы ведем сегодня в этих вопросах с Россией...”, - сказал Президент Украины, напомнив, что неоднократно Украина направляла письма Европейскому энергетическому сообществу, но ни разу не получила ответа.

“Мы считаем, что это является проблемой”, - сказал Президент.

Справка УНИАН. Украина подписала протокол о присоединении к Энергетическому сообществу 24 сентября 2010 года и стала полноправным членом этой организации с 1 февраля 2011 года.

Участниками Энергетического сообщества являются Европейское Содружество и Республика Албания, Республика Болгария, Босния и Герцеговина, Республика Македония, Румыния, Республика Сербия, Республика Хорватия, Республика Черногория и стороны, которые присоединились.

Задача Энергетического сообщества заключается в организации связей между сторонами и создании правовой и экономической базы в отношении энергопродуктов и материалов, для транспортировки которых используются сети, создании стабильной регуляторной и рыночной структуры, способной привлекать инвестиции в газовые сети, генерирующие мощности, сети передачи и распределения так, чтобы все стороны имели доступ к стабильному и постоянному энергоснабжению, которое является существенным для экономического развития и социальной стабильности.

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