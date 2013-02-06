Компании НАК «ЭКУ» за январь сократили производство электроэнергии на 8,1%

Энергогенерирующие компании и электростанции НАК «Энергетическая компания Украины» в январе 2013 г. сократили производство электроэнергии на 8,1% - до 5,7 млрд кВт/ч с 5,2 млрд кВт/ч за аналогичный период 2012 года, сообщает пресс-служба НАК «ЭКУ».

Согласно сообщению, в частности, тепловые электростанции энергогенерирующих компаний в январе т.г. произвели 5,1 млрд кВт/ч электроэнергии, что на 0,3 млрд кВт/ч меньше, чем за этот же период 2012 года.

Гидроэлектростанции с начала года произвели 0,02 млрд кВт/ч электроэнергии, как и в прошлом году.

Теплоэлектроцентрали в январе т.г. произвели 0,6 млрд кВт/ч электроэнергии, что на 14,3% меньше, чем за этот же период 2012 года.

Теплоэнергетическими мощностями НАК «Энергетическая компания Украины» с начала года отпущено 2,9 млн Гкал теплоэнергии, что на 0,2 млн Гкал (1,6%) больше отпуска теплоэнергии за этот же период 2012 года.

Справка УНИАН. НАК «Энергетическая компания Украины» является акционером 20 ОАО топливно-энергетического комплекса, производящих и поставляющих электроэнергию, что составляет 38,1% от общей выработки электроэнергии Объединенной энергосистемы Украины.

В уставный капитал компании переданы государственные пакеты акций 4 энергогенерирующих, 14 энергоснабжающих и 2 гидроэнергогенерирующих компаний.

Основу тепловой энергетики составляют 4 акционерные энергогенерирующие компании («Днепроэнерго», «Донбассэнерго», «Западэнерго», «Центрэнерго»), объединяющие 11 электростанций с блочными агрегатами единичной мощностью от 150 до 800 МВт. Общая мощность блочных ТЭС - 23 115 МВт, что составляет 43,4% от установленной мощности электростанций Украины.