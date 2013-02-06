«Метинвест» в 2012 году направил на экологические программы "Краснодонугля" 25,6 млн грн

Группа компаний «Метинвест» в 2012 году направила 25,6 млн грн на реализацию экологических программ производственного объединения «Краснодонуголь» на территории Луганской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре «Краснодонугля», основными в 2012 году были проекты по тушению, переформированию и рекультивации терриконов и породных отвалов на шахте «Молодогвардейская», на шахте им. 50-летия СССР и шахте им. Н.П. Баракова, что позволило максимально снизить выбросы вредных веществ в атмосферу. После проведенных мероприятий на породных отвалах шахты «Дуванная» выбросы вредных веществ полностью прекращены.

«Эти средства позволили практически на 100% сократить выбросы газообразных веществ в атмосферу» - заявил генеральный директор "Краснодонугля" Александр Ангеловский.

Справка УНИАН. ПАО «Краснодонуголь» является одной из крупнейших угольных компаний Украины по добыче и обогащению коксующегося угля марок «Ж» и «К». В состав «Краснодонугля» входит две шахты и три шахтоуправления, две обогатительные фабрики, а также сервисные подразделения. Более 99% акций ПАО «Краснодонуголь» принадлежат ПАО «Авдеевский коксохимический завод».

«Метинвест» - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%) во главе с Вадимом Новинским.