Европа снова продемонстрировала отсутствие поддержки Украины в газовых спорах с РФ - эксперты

Отсутствие реакции Европейского Энергетического содружества (ЕЭС) на выставленный «Газпромом» счет в 7 миллиардов долларов за газ НАК «Нафтогаз Украины» является очередным свидетельством того, что ЕЭС не защищает Украину как члена сообщества.

Об этом в комментарии УНИАН заявили ряд экспертов.

В частности, по словам секретаря экспертного совета по вопросам рынка природного газа Леонида Униговского, ЕЭС фактически не реагирует на дискриминационные действия со стороны России в отношении Украины как члена сообщества.

«Если говорить в целом, то в договоре о присоединении к Энергетическому содружеству есть статья, которая говорит о том, что содружество будет защищать страны-члены от дискриминации. Под дискриминацией я понимаю ухудшение условий экономической деятельности в результате того, что кто-то ненадлежащим образом выполняет свои обязательства или срывает какие-либо договоренности», - заявил эксперт.

В отношениях Украины и России дискриминацией Л.Униговский считает невыполнение обязательств «Газпромом» в плане объемов транзита газа.

«Я имею ввиду снижение объема транзита газа через нашу ГТС. Если вспомнить, то Россия даже заявляла о сведении к нулю объемов транзита. Это является дискриминацией и ущемлением интересов Украины, и в этом плане ни страны Энергетического содружества, ни органы управления содружеством никоим образом не реагировали. Счет на 7 миллиардов долларов - это просто еще одно подтверждение того, что Энергетическое содружество не защищает должным образом интересы членов содружества», - заявил Л. Униговский.

В свою очередь, независимый энергетический эксперт Владимир Сапрыкин отметил, что на сегодняшний день Евросоюз демонстрирует политику невмешательства в отношения между Украиной и Россией.

«Украина, действительно, рассчитывала получить ощутимую поддержку от Энергетического сообщества, но не получила ни то что поддержки, а даже ответа на поднятый вопрос. Получается, что Европейское энергетическое сообщество на сегодня - только обязанности для Украины. Пока ситуация сложная. Который год действуют высокие цены на газ, «Газпром» придумывает все новые и новые угрозы, а энергосообщество практически молчит. Сейчас мы пытаемся подписать договор об ассоциации с ЕС и сделали первые шаги для этого, в том числе вступив в Энергетическое сообщество, но мы не получаем его поддержки. Евросоюз не хочет ругаться с Россией и демонстрирует политику невмешательства. Параллельно с этим требует, чтобы Украина выбрала путь либо «на Запад», либо на «на Восток», - заявил эксперт.

При этом В.Сапрыкин высказал мнение, что Украина продолжит ждать поддержки со стороны Европы.

Директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич также считает, что после выставления «Газпромом» счета «Нафтогазу» со стороны Европы могло последовать заявление в поддержку Украины как члена Энергетического сообщества.

«На данном этапе в качестве моральной поддержки ЕЭС могло выступить с какой-то критикой в адрес «Газпрома». Но этого не было сделано. По факту Европейское сообщество вряд ли могло принять какие-то меры, которые бы повлияли на «Газпром», это не в его компетенции. Но выразить свое отношение, подтверждая, что в данном вопросе Украина и Европа «в одной лодке», к примеру, что «Газпром» ведет неадекватную политику по отношению к Украине, ЕЭС могло. Но этого не случилось», - отметил эксперт.

При этом Д.Марунич отметил, что после того, как Украина станет полноправным членом ЕЭС, она сможет в полной мере защитить себя от любого рода дискриминаций.

«Когда мы станем единым газовым рынком, то тогда «Газпром» не сможет нам выставлять подобного рода счета, потому, что мы будем подчиняться и действовать по правилам европейского энергорынка и дискриминационные условия поставок газа в Украину будут просто невозможны. Но пока - это дело будущего», - заявил Д.Марунич.

По мнению эксперта энергетических программ Центра Разумкова Сергея Дьяченко, Украина как член ЕЭС имеет основания рассчитывать на поддержку, поскольку это определено договором о присоединении.

«В сложных вопросах, которые сейчас стоят перед Украиной, связанных с обеспечением транзитного статуса, строительством обходных газопроводов, конечно, Украина могла бы рассчитывать на поддержку европейских структур, в том числе и Европейского энергетического сообщества. Украина могла бы ожидать поддержки Европейского энергетического сообщества по Южному потоку, хотелось бы четко получить позицию, что членство в Таможенном союзе не совместимо с евроинтеграцией, в том числе и с нормами Энергетического сообщества, поэтому будет не стыковываться законодательство, будут проблемы при реализации идеи консорциума (по управлению ГТС — УНИАН) с участием "Газпрома", поскольку такой вариант не противоречит нормам 2-го и 3-го энергопакета. В общем, по многим моментам хотелось бы услышать реакцию и позицию. Но с другой стороны, от Украины тоже хотелось бы увидеть четкость в выполнении своих обязательств как члена Европейского энергетического сообщества», - сказал С.Дьяченко.