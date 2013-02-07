В Кабмине подтвердили: Бойко снова встречался в Москве с Миллером. Подробности не обнародуются

6 февраля в Москве состоялась рабочая встреча вице-премьер-министра Украины Юрия Бойко с председателем правления ОАО «Газпром» Алексеем Миллером.

Стороны обсудили вопросы взаимовыгодного межгосударственного стратегического партнерства, сообщает правительственный портал.

Напомним, ранее о встрече Бойко и Миллера заявил "Газпром". Как сообщили в управлении информации компании, «стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес». При этом другие подробности не приводились.

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