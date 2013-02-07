Нефть дорожает на фоне роста потребления в США

На мировых торгах в четверг, 7 февраля, цены на нефть продолжили рост на фоне статданных из США.

Так, цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже выросла на 0,1 доллара, или на 0,09%, - до 116,83 доллара за баррель.

Стоимость мартовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличилась на 0,15 доллара, или на 0,16%, - до 96,77 доллара за баррель.

По данным Министерства энергетики США, за последние четыре недели перерабатывающие компании поставляли потребителям в среднем 18,3 миллиона баррелей нефтепродуктов в день, что на 1,2% больше показателя за тот же период 2012 года. Потребление горючего выросло на 4,7% - до 8,4 миллиона баррелей в день.

Цена нефти также растет на фоне статистики по запасам сырья на оптовых складах. Рынок, в среду отыгрывавший снижением цен заметное увеличение запасов на 2,62 миллиона баррелей, в четверг перешел к росту. Повышение запасов оказалось меньше ожидаемого аналитиками уровня в 2,65 миллиона баррелей, передает Bloomberg.