Украина завершает переговоры о поставках уже в I квартале газа из Европы

Украина планирует в первом квартале 2013 года начать поставки газа из Европы через территорию Словакии и Венгрии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

Он отметил, что на данный момент переговоры по организации таких поставок находятся в завершающей стадии.

«Со Словакией есть технические вопросы, которые мы согласовываем, а с Венгрией у нас практически все вопросы уже решены», - отметил министр.

Отвечая на вопрос, когда могут начаться поставки газа, Э.Ставицкий ответил: «В ближайшее время. Ведутся переговоры, они уже на финише. Мы рассчитываем на первый квартал».

При этом он также сообщил, что газ может закупаться не только через немецкую компанию RWE, но и через другие компании.

Также он сказал, что покупателем может быть не только НАК «Нафтогаз Украины».

«У нас было принято решение правительством о демонополизации поставок импортного газа. Так что та компания, которая договорится? будет иметь право свободного доступа к системе, которая позволит осуществлять поставки газа», - сказал Э.Ставицкий.

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