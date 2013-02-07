США ввели новые санкции против Ирана
США ужесточают санкции в отношении Ирана в связи с ядерной программы этой страны.
Новые ограничения направлены на сокращение доходов республики от продажи нефти, передает русская служба Би-Би-Си.
Министерство финансов США заявило, что новые меры сокращают список стран, которые, не нарушая санкционный режим США, могут покупать нефть у Ирана. Санкции также затрудняют Тегерану доступ к средствам, вырученным от продажи нефти за рубеж.
Под удар также попала государственная телекомпания Ирана - IRIB. По данным американских властей, IRIB занимается цензурой и транслированием добытых под давлением признаний политических заключенных.
Представитель Министерства финансов заявил, что "до тех пор, пока Иран не реагирует на обеспокоенность мирового сообщества его ядерной программой, США будет применять санкции и усиливать экономическое давление на иранский режим".
США обвиняют Иран в разработке ядерного оружия под прикрытием программы мирного атома. В настоящее время в отношении Ирана действуют четыре санкционные резолюции Совета Безопасности ООН.
Иран утверждает, что развивает ядерную программу исключительно в мирных целях.