"Нафтогаз" ответил "Газпрому" - счет в 7 млрд. долл. оплачивать не будет

НАК «Нафтогаз Украины» предоставил ответ «Газпрому» о том, что не намерен оплачивать выставленный счет в 7 млрд долл., поскольку для этого нет никаких оснований.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

«Мы предоставили ответ, что мы не считаем необходимым оплачивать счет в 7 млрд, потому что у нас нет оснований для этого. Мы выполняем все условия контракта”, - сказал Э.Ставицкий.

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