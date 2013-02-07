“Газпром” больше не доминирует на украинском рынке - Кожара

Брюссель. Министр иностранных дел Украины Леонид Кожара заявляет, что российский “Газпром” больше не доминирует на украинском энергетическом рынке.

Об этом он сказал в обнародованном сегодня интервью изданию European voice.

“Что очевидно, это то, что доминирование “Газпрома” в Украине сломано”, - цитирует издание украинского министра.

По словам Л.Кожары, Украина все больше добывает газа самостоятельно, больше использует угольную и ядерную энергетику, а также планирует строительство терминала для сжиженного газа.

Все это, отметил министр, обусловило уменьшение потребления российского газа с 50 млрд кубометров в год до 33 млрд кубометров в год за последние два года.

В 2013-2014 годах потребление российского газа должно и дальше сокращаться, достигнув 17 млрд кубометров в год, отметил глава МИДа.

Отвечая на вопрос относительно счета “Газпрома” на 7 млрд долл. за неприобретенный газ, Л.Кожара заявил, что Украина не будет оплачивать его, а Россия “не отреагировала на идею арбитража”.

Как сообщал УНИАН, 26 января «Нафтогаз Украины» подтвердил, что «Газпром» выставил счет на 7 млрд долларов за газ, который Украина не покупала в 2012 году.

Позиция «Нафтогаза» заключается в том, что компания выполнила все финансовые обязательства перед «Газпромом» в 2012 году. Согласно контракту на закупку газа от 2009 года, минимальный объем газа, к которому может быть применено условие «бери или платы» (take-or-pay), составляет 33,3 млрд кубометров. «Нафтогаз Украины», по предварительной информации, приобрел в 2012 году около 25 млрд кубометров газа. При этом украинская сторона своевременно предупредила «Газпром» о сокращении закупок.

6 февраля на пресс-конференции в Вильнюсе Президент Украины Виктор Янукович заявил, что Украина считает спорным выставленный “Газпромом” счет за газ на 7 миллиардов долларов и готова вести переговоры по этому вопросу.

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