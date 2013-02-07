"Нафтогаз" ответил "Газпрому" - счет в 7 млрд. долл. оплачивать не будет

НАК «Нафтогаз Украины» предоставил ответ «Газпрому» о том, что не намерен оплачивать выставленный счет в 7 млрд долл., поскольку для этого нет никаких оснований.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

«Мы предоставили ответ, что мы не считаем необходимым оплачивать счет 7 млрд, потому что у нас нет оснований для этого. Мы выполняем все условия контракта”, - сказал Э.Ставицкий.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля Президент Украины Виктор Янукович заявил, что Украина считает спорным выставленный “Газпромом” счет за газ на 7 миллиардов долларов и готова вести переговоры по этому вопросу.

Как отметил В.Янукович, все санкции были выдвинуты Украине на основании соглашения, которое подписало правительство Юлии Тимошенко. По его словам, эти санкции не отвечают рыночным отношениям субъектов хозяйствования.

Напомним, 26 января «Нафтогаз Украины» подтвердил, что «Газпром» выставил счет на 7 млрд долларов за газ, который Украина не покупала в 2012 году.

Позиция «Нафтогаза» заключается в том, что компания выполнила все финансовые обязательства перед «Газпромом» в 2012 году. Согласно контракту на закупку газа от 2009 года, минимальный объем газа, к которому может быть применено условие «бери или платы» (take-or-pay), составляет 33,3 млрд кубометров. «Нафтогаз Украины», по предварительной информации, приобрел в 2012 году около 25 млрд кубометров газа. При этом украинская сторона своевременно предупредила «Газпром» о сокращении закупок газа.

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