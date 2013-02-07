Эксперт: чтобы получить поддержку ЕС, надо выполнять обязательства члена энергосообщества

Прежде чем ожидать поддержки от Европы в разрешении спорных с Россией газовых вопросов, Украине необходимо начать выполнять обязательства, взятые при присоединении к Европейскому энергетическому сообществу.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал независимый эксперт в области энергетики Александр Нарбут.

«Прежде всего, необходимо задать вопрос, как мы выполняем обязательства, взятые на себя в рамках Европейского энергетического сообщества. Справляемся ли мы с этим, опережаем ли мы выполнение этих обязательств или наоборот, просто имитируем наши действия, при этом не отвечая на вопросы, которые нам ставят партнеры», - заявил А.Нарбут.

По его мнению, пока обязательства Украиной выполняются не в полной мере.

«В частности, Кишиневский саммит в рамках ЕЭС в прошлом году принял решение об адаптации не только 2-го, но и 3-го пакета энергетических директив Евросоюза. Украина уклонилась от подписания соответствующего протокола, и до сегодняшнего дня держит паузу. Поэтому эта попытка уклоняться и вести игру, которая противоречит взятым на себя стратегическим обязательствам, наверно, является основной проблемой во взаимоотношениях ЕС и Украины в целом, и в рамках ЕЭС, в частности. Без решения этих системообразующих проблем ожидать большей реакции, чем то, что мы услышали, не стоит», - заявил А.Нарбут.

При этом он отметил, что имеет в виду заявления пресс-секретаря еврокомиссара по энергетике Гюнтера Оттингера, сказавшего, что в ЕК изучают ситуацию и выразившего надежду, что перебоев с транзитом газа через Украину из-за возникшего спора между Киевом и Москвой в связи с выставлением «Газпромом» «Нафтогазу» счета в 7 млрд долл. не возникнет.

«Если рассчитывать на большее, то нужна совершенно другая коммуникация. Нужны люди, которые могут восприниматься не только по словам, которые зачастую не подкреплены делами, а именно по делам. Надо показывать европейцам, что мы разделяем подходы, реально занимаемся интеграцией наших энергетических рынков, энергоструктур, что мы действуем не только в букве, но и в духе обязательств, взятых при вступлении в ЕЭС», - заявил А.Нарбут.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля Президент Виктор Янукович заявил, что Украина не удовлетворена сотрудничеством с Энергетическим содружеством. В частности, он отметил, что за три года своего членства в этой организации Украина не получила даже сочувствия в вопросах газовых отношений с Россией.

В конце января «Газпром» выставил счет на 7 млрд долл. за 16,7 млрд кубометров газа, который Украина не закупала в 2012 году. Украина не признает долг, поскольку считает, что своевременно сообщила «Газпрому» о сокращении поставок газа, и закупила, оплатив своевременно, по итогу года 24,9 млрд кубометров.

Справка УНИАН. Украина подписала протокол о присоединении к Энергетическому сообществу 24 сентября 2010 года и стала полноправным членом этой организации с 1 февраля 2011 года.

Участниками Энергетического сообщества являются Европейское Содружество и Республика Албания, Республика Болгария, Босния и Герцеговина, Республика Македония, Румыния, Республика Сербия, Республика Хорватия, Республика Черногория и стороны, которые присоединились.

Задача Энергетического сообщества заключается в организации связей между сторонами и создании правовой и экономической базы в отношении энергопродуктов и материалов, для транспортировки которых используются сети, создании стабильной регуляторной и рыночной структуры, способной привлекать инвестиции в газовые сети, генерирующие мощности, сети передачи и распределения так, чтобы все стороны имели доступ к стабильному и постоянному энергоснабжению.