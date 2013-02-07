Литовские парламентарии выступают против добычи сланцевого газа в стране

Вильнюс. Комитет сейма по охране окружающей среды Литвы предлагает остановить разведку и добычу сланцевого газа в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение 6 февраля проголосовали 7 членов комитета, 1 был против и 2 воздержались.

«Найдите хоть одного ученого, который был бы за проведение разведки сланцевого газа. Если на квадратном километре придется пробурить три-четыре скважины, тогда надо будет эвакуировать людей с этой территории и превратить огромную красивую площадь от Таураге до моря в пустыню. Этого не будет», - сказал журналистам председатель комитета Альгимантас Саламакинас.

По его словам, будет сформирована рабочая группа из ученых, которая должна будет представить правительству вывод о принятии решения.

«Через месяц ученые готовы представить заключение», - сказал А. Саламакинас.

При этом он отметил, что, принимая решение, члены комитета руководствовались выводами ученых и специалистов, а не эмоциями.

Справка УНИАН. 15 января 2013 года были вскрыты конверты с предложениями участников конкурса на проведение разведки и добычи сланцевого газа в Литве. Только одно предприятие изъявило желание искать сланцевый газ в Таурагско-Шилутском регионе - американская энергетическая компания Chevron. Местная общественность возражает против добычи сланцевого газа.

В то же время в Украине возлагаются большие надежды на добычу в будущем сланцевого газа. В мае 2012 года компании Сhevron и Shell стали победителями конкурса по заключению соглашения о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Олесской и Юзовской площадях.

Прогнозные ресурсы Юзовской площади (Харьковская и Донецкая обл.) оцениваются в 4,054 трлн куб. м газа. Прогнозные ресурсы Олесской площади (Львовская и Ивано-Франковская обл.) - в 2,98 трлн. куб. м газа.

При этом народные депутаты от «Батькивщины» Арсен Аваков, Андрей Кожемякин и Николай Томенко предлагают ввести временный запрет на поиск и добычу сланцевого газа до усовершенствования механизмов обеспечения экологической безопасности.

Соответствующий проект закона «О введении временного запрета (моратория) на поиск, разведку и добычу нетрадиционных углеводородов» зарегистрирован в Верховной Раде.

В пояснительной записке отмечается, что принятие закона вызвано необходимостью обеспечить охрану окружающей природной среды, экологическую безопасность, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов.

Также отмечается, что в 2011 году Франция стала первым государством, которое законодательно запретило использование технологии гидравлического разрыва сланцевых пластов, за ней аналогичные запреты введены в Болгарии, Румынии, провинции Квебек (Канада).

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