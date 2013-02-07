НКРЭ утвердила «ДТЭК Днепрооблэнерго» инвестпрограмму на 349,4 млн грн

НКРЭ утвердила «ДТЭК Днепрооблэнерго» инвестиционную программу на 2013 год в объеме 349,423 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре компании.

Согласно инвестпрограмме, основная часть средств – 262,8 млн грн. планируется направить на строительство, реконструкцию и модернизацию электрических сетей Днепропетровской области. Среди наиболее значимых инвестпроектов – строительство ПС-35 кВ «Джерела», распределительного пункта (РП) 10 кВ и комплексная реконструкция трех распределительных подстанций 6-10 кВ в Днепропетровске.

Более 28 млн грн компания намерена направить на мероприятия по снижению и недопущению сверхнормативных потерь электроэнергии. В частности «ДТЭК Днепрооблэнерго» продолжит реализацию инновационных проектов в соответствии с концепциями SMART GRID («умные» сети) и SMART METERING («умные» счетчики). В этом году автоматизированной системой контроля учета электроэнергии бытовых потребителей будет охвачено почти 22 тысячи абонентов региона.

Свыше 16 млн грн предприятие направит на автоматизацию технологических и управленческих процессов.

«Инвестпрограмма «ДТЭК Днепрооблэнерго» 2013 года отвечает принципам долгосрочной стратегии ДТЭК по уменьшению эксплуатационных, операционных затрат, снижению потерь в сетях, оптимизации и распределению нагрузки, обеспечению растущего спроса на электроэнергию, а также принципам реализации региональной Программы повышения энергоэффективности и уменьшения потребления энергетических ресурсов в Днепропетровской области», - отметил генеральный директор «ДТЭК Днепрооблэнерго» Сергей Бубликов.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК работают в сегментах добычи и обогащения угля, генерации, дистрибуции и продаж электроэнергии.

В портфеле угольных активов ДТЭК – 31 шахта и 12 углеобогатительных фабрик в Донецкой, Днепропетровской и Луганской областях Украины, а также в Ростовской области Российской Федерации.

Сегмент генерации представляют 10 ТЭС и 2 ТЭЦ общей установленной мощностью свыше 18 ГВт. Генерирующие предприятия ДТЭК расположены в семи областях и столице Украины (ПАО «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве). Сегмент дистрибуции и продажи электроэнергии представляют 5 предприятий. Энергоснабжающие компании ДТЭК обслуживают около 4,5 млн клиентов – физических и юридических лиц.