АМКУ проверит, является ли «Газ Украина-2009» монополистом на рынке сжиженного газа

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) намерен проверить информацию о том, что компания «Газ Украина 2009», ставшая известной после скандальной покупки футбольного клуба «Металлист», занимает фактически монопольное положение на рынке поставок сжиженного газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга заявил и.о. главы Комитета Рафаэль Кузьмин.

«Мы весьма скрупулезно относимся к любой информации о том, что та или иная компания занимает ту или иную долю на рынке. Однако информации по компании «Газ Украины 2009» у нас нет. И обращений народных депутатов (относительно монопольного положения компании – УНИАН) к нам не поступало. Однако мы примем эту информацию (о доле «Газа Украина 2009» на рынке - УНИАН) во внимание и будем использовать в дальнейших исследованиях», - сказал Р.Кузьмин.

Напомним, сразу после заявления Александра Ярославского о сложении полномочий президента «Металлиста» появилось сообщение о договоренности с группой «Газ Украина 2009» относительно приобретения ФК «Металлист» у А.Ярославского.

Справка УНИАН. Группа компаний "Газ Украина 2009" занимает лидирующие позиции на украинском рынке крупнооптовой торговли сжиженным газом.

Сегодня группа компаний включает структуры, занимающиеся торговлей природным и сжиженным газом, нефтепродуктами, банковской деятельностью, биржевой торговлей, строительством и другими направлениями. Годовой оборот группы составляет около 10 млрд долларов США.