«Донбассэнерго» привлечет у «Ощадбанка» кредит на 385 млн грн

Государственная энергоснабжающая компания «Донбассэнерго» намерена привлечь у «Ощадбанка» кредит на 385 млн грн.

Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на сайте «Государственные закупки».

Компания планирует привлечь краткосрочный кредит, разбитый на три неравных по объему лота.

Конечный срок заключения договора — 7 марта 2013 года.

Как ранее сообщал УНИАН, в конце декабря 2012 года компания «Донбассэнерго» привлекла у «Ощадбанка» кредит на 460 млн грн.

Государству принадлежат 85,77% акций компании, которые переданы в управление НАК «Энергетическая компания Украины».

«Донбассэнерго» за 9 месяцев 2012 г. увеличило чистую прибыль в 6 раз – до 305 млн грн.

ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

100% акций банка принадлежат государству.