Украина в январе экспортировала электроэнергии на 53,155 млн долл.

Украина за январь 2013 года в денежном выражении экспортировала электроэнергии в страны ЕС, Молдовы и Беларуси на 53,155 млн долл.

Об этом сообщается на сайте Государственной таможенной службы Украины.

Государственная таможенная служба не приводит сравнительных данных за аналогичный период 2012 года.

Согласно сообщению, экспорт электроэнергии в Белоруссию за январь составил 21,747 млн долл, в Венгрию – 22,571 млн долл, в Молдову – 4,293 млн долл, в Польшу — 3,636 млн долл, Словакию — 0,44 млн долл.

Экспорт электроэнергии на территорию Российской Федерации за указанный период не осуществлялся.

Также в сообщении сказано, что импорт электроэнергии в Украину составил 0,169 млн долл. Весь объем был импортирован из РФ.

Как сообщал УНИАН, Украина по итогам 2012 года в денежном выражении экспортировала электроэнергии в страны ЕС, Молдовы и Беларуси на 574,819 млн долл.

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.

Компании «Востокэнерго» и «Пауэр Трейд», входящие в структуру энергохолдинга ДТЭК, на проведенном 21 ноября НЭК «Укрэнерго» аукционе на право экспорта электроэнергии в 2013 году выкупили доступ к межгосударственному сечению мощностью 1,58 ГВт по направлениям в Румынию, Словакию, Венгрию, Польшу, Молдову, Беларусь.

Участие в годовом аукционе «Укрэнерго» приняли компании «ДТЭК Трейдинг» и «ДТЭК Востокэнерго», других заявок не поступало.