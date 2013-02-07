Украина в январе закупила российского газа на 1,105 млрд долл.

Украина в январе 2013 года закупила у Российской Федерации газа на сумму 1,105 млрд долл, сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Гостаможслужба не приводит сравнительных данных за аналогичный период 2012 года.

По данным «Нафтогаза», компания перечислила «Газпрому» около 808 млн долл. за импортированный в январе 2012 года природный газ.

Также, согласно данным гостаможни, Украина в январе закупила газ у Германии на сумму 10,071 млн долл.

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Как ранее сообщал УНИАН, наибольшую сумму за импорт газа «Нафтогаз» заплатил «Газпрому» в феврале 2012 года - 1,3 млрд долл.

В первом квартале 2012 года цена российского газа составила около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором квартале - 425 долл. за 1 тыс. куб. м, в третьем - 426 долл. за 1 тыс. куб. м, в четвертом - около 430 долларов за 1 тыс. куб. м.

Немецкий газовый трейдер RWE Supply & Trading продал Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» по итогам 2012 года, первого года, в котором страна начала импортировать этот вид топлива с европейского рынка, 56 млн куб. м газа.

При этом RWE не предоставляет информации о наличии контрактов с «Нафтогазом» на 2013 год.

НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.