ЕС готов и дальше поддерживать реформы в энергетическом секторе Украины - Фюле

Комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле заявляет о готовности Евросоюза и в дальнейшем финансово поддерживать реформы в энергетическом секторе Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время встречи с председателями комитетов и фракций Верховной Рады Украины.

“Мы намерены продолжить также финансовую поддержку Украины, перед которой стоит исторический вызов развития собственных ресурсов, усиления своей энергетической независимости и лучшей интеграции в мировые стандарты и рыночные условия”, - сказал еврокомиссар.

Он отметил, что модернизация украинской газотранспортной системы и реформирование газового сектора Украины остаются приоритетными в двустороннем сотрудничестве Брюсселя и Киева.

В связи с этим Ш.Фюле отметил, что реализации законодательства Европейского Союза в этой сфере в Украине и активная роль Украины в Энергетическом содружестве имеют первоочередную важность.

Он также подчеркнул, что Украина требует дальнейших реформ в обеспечении прозрачности энергетических тарифов, диверсификации поставок энергоресурсов, развития возобновляемой энергетики и реализации адекватной системы энергосбережения и энергоэффективности.

Как сообщал ранее УНИАН, 23 марта 2009 г. была подписана совместная декларация Украины и ЕС по итогам Международной инвестиционной конференции по модернизации украинской газотранспортной системы, в которой Украина обязалась создать прозрачный газовый рынок.

30 ноября 2012 года в Осло премьер-министр Украины Николай Азаров выразил сожаление по поводу того, что ЕС не занимает активную позицию в вопросе модернизации украинской ГТС. Он отметил, что надежды Украины, которые были во время присоединения к хартии, до сих не оправдались.

Премьер-министр подчеркнул, что Украина второй год является членом Европейской энергетической хартии, однако до сих пор со стороны ЕС не было поддержки Украины в переговорах с Россией по вопросу снижения цены газа и не решен вопрос о создании трехстороннего консорциума по управлению украинской ГТС.

В первой половине сентября 2012 года премьер-министр Н.Азаров заявил, что модернизация газотранспортной системы Украины обойдется в 4,5 млрд евро.

Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов - 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов - 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.

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