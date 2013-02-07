Линия «Ривненская АЭС - подстанция Киевская» обеспечит полную выдачу мощности Ривненской АЭС

Строительство линии электропередач «Ривненская АЭС - подстанция Киевская», начатое в конце сентября 2012 года, обеспечит полную выдачу мощности энергоблоками Ривненской атомной электростанции.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Национальной акционерной энергетической компании «Энергоатом» со ссылкой на слова генерального директора Ривненской АЭС Павла Павлышина.

«Сегодня из-за постоянных диспетчерских ограничений четыре энергоблока РАЭС ежегодно недовырабатывают около 1,6 миллиарда кВт/ч электроэнергии», - говорится в сообщении, цитирующем слова П.Павлышина.

В сообщении также отмечается, что на сегодняшний день доля Ривненской АЭС в производстве электроэнергии атомными электростанциями Украины составляет почти 20% и 9% от всей электроэнергии, производимой в стране. «Прошлый 2012-й год стал рекордным для полесского энергогиганта - станция выработала 17 893 миллиардов кВт/ч электроэнергии, что на 131 млн кВт/ч больше по сравнению с 2011 годом», - говорится в сообщении с ссылкой на слова П.Павлышина.

«В 2014 году запланировано ввести в эксплуатацию комплекс по переработке твердых радиоактивных отходов, для которого уже поставлено основное оборудование», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что одной из главнейших задач на ближайший период для Ривненской АЭС является продление срока эксплуатации энергоблока № 3, проектный срок работы которого завершается в 2016 году.

Как ранее сообщал УНИАН, госкомпания «Укрэнерго» 19 сентября 2012 года приступила к строительству линий электропередач 750 кВ по направлению «Ривненская АЭС – подстанция Киевская».

Общая стоимость проекта оценивается в 415 млн евро, из которых 300 млн евро были привлечены «Укрэнерго» у Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка.

Общая протяженность линий составит 353 км. Ее строительство планируется завершить к концу 2014 года.

Ривненская АЭС – первая в Украине атомная электростанция с водо-водяными ядерными реакторами, в настоящее время являющимися единственным типом реакторов в Украине, и единственная – с энергоблоками на базе первых реакторов этой серии ВВЭР-440 (В-213). На АЭС в эксплуатации находится 4 энергоблока общей мощностью 2880 МВт.

РАЭС расположена в Волынском Полесье, около реки Стыр, в 4 км от города Кузнецовск.