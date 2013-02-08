"Газпром" планирует в этом году нарастить добычу газа и его экспорт в Европу и страны СНГ

ОАО "Газпром" в 2013 году ожидает роста экспорта газа в Европу до 151,8 миллиарда кубометров, в страны СНГ и Балтии - до 74,5 миллиарда кубометров, говорится в материалах компании, представленных на дне инвестора, передает РИА "Новости".

По итогам 2012 года в Европу было поставлено 138,8 миллиарда кубометров газа при средней цене 402 доллара за тысячу кубов, в страны СНГ и Балтии - 64,4 миллиарда кубов при средней цене 308 долларов за тысячу кубов.

Кроме того, "Газпром" в 2013 году ожидает роста добычи газа на 1,8% - до 495,7 миллиарда кубометров, в 2014-2015 годах - 518 миллиарда кубометров.

По итогам 2012 года холдинг добыл 487 миллиарда кубометров газа.

Также "Газпром" в 2013 году ожидает снижения капвложений до 40 миллиардов долларов с 44 миллиардов долларов в 2012 году.

Наибольшая сумма капвложений в 2013 году придется на газопровод "Бованенково - Ухта" - 3,5 миллиарда долларов, на проект "Южный газовый коридор" - 3,1 миллиарда долларов. В добыче наибольший объем капвложений придется на Бованенковское месторождение - 2 миллиарда долларов.

ОАО "Газпром" планирует дивиденды за 2012 год в размере 7-8 рублей на акцию, за 2013 год - 8-9 рублей. Дивиденды газового монополиста за 2011 год составляли 8,97 рубля на акцию, что в 2,3 раза превышает выплаты за 2010 год. Всего на выплату дивидендов будет направлено 212,351 миллиарда рублей.

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