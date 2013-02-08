Нефть продолжает дорожать на статданных из Китая

На мировых торгах в пятницу, 8 февраля, цены на нефть растут на фоне статистики из Китая.

Так, цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже выросла на 0,63 доллара, или на 0,54%, - до 117,87 доллара за баррель.

Стоимость мартовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличилась на 0,25 доллара, или на 0,26%, - до 96,08 доллара за баррель.

Профицит внешнеторгового баланса Китая сократился в прошлом месяце до 29,15 миллиарда долларов с 31,62 миллиарда долларов в декабре. Показатель превзошел ожидания аналитиков, предполагавших снижение до 24,2 миллиарда долларов.

Объем китайского экспорта вырос за отчетный период на 25%, импорта - на 28,8%. Эксперты предполагали рост на 17,3% и 23,5%, соответственно, передает Bloomberg.

Большинство опрошенных агентством экспертов ожидают снижения стоимости сырья, поскольку за последнее время рост котировок был слишком быстрым.