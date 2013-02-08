На Хмельницкой АЭС завершена комплексная проверка состояния безопасности

На Хмельницкой атомной электростанции с 29 января по 8 февраля работала комиссия по проведению комплексной проверки состояния безопасности атомной электростанции, сообщает пресс-служба НАЭК «Энергоатом».

Согласно сообщению, представители дирекций госпредприятия НАЭК «Энергоатом», а также специалисты Запорожской, Ривненской и Южно-Украинской АЭС осуществляли комплексную проверку основных цехов и подразделений Хмельницкой АЭС.

«Существующее положение дел на Хмельницкой атомной электростанции позволяет безопасно эксплуатировать действующие энергоблоки», - сказано в сообщении со ссылкой на слова директора департамента ведомственного надзора дирекции по надзору за безопасностью НАЭК «Энергоатом» Александра Богуна.

Также в сообщении отмечается, что по результатам проверки составлены соответствующие акты относительно состояния безопасности и охраны труда.

Справка УНИАН. Хмельницкая АЭС (ХАЭС) – расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. В составе Хмельницкой АЭС работает два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключенные в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции – покрытие дефицита электрических мощностей в Западном регионе Украины.

Одним из главных направлений деятельности Хмельницкой АЭС является достройка 3-го и 4-го энергоблоков.

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.