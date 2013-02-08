Азербайджанская нефтяная госкомпания берет под контроль «Сокар Энерджи Украина»

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (ГНКАР, SOCAR) на приобретение более 50% акций компании «Сокар Энерджи Украина», владеющей сетью автозаправок в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комитета.

Как ранее сообщал УНИАН, компания «Сокар Энерджи Украина», входящая в группу «Сокар Украина», в 2013 году планирует расширить сеть автозаправочных комплексов «SOCAR» до 100 с 60 единиц.

В августе 2012 года компания «Сокар Энерджи Украина» в результате приобретения контрольного пакета акций владельца сети АЗС и нефтебазы «Атиква Эстейт» получила контроль над 26 АЗС в Одесской, Николаевской, Полтавской, Черкасской, Житомирской, Харьковской областях и одной нефтебазой в Харьковской области.

Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (ГНКАР, SOCAR) - крупнейшая государственная нефтегазовая компания Азербайджана, в сферу деятельности которой входят разведка, добыча, переработка, транспортировка и реализация нефти, природного газа и газового конденсата.

В Украине Представительство SOCAR действует с 2008 года. Развитие сети автозаправочных комплексов под брендом «SOCAR» осуществляет Группа компаний «СОКАР Украина» с 2009 года, ведущей компанией которой является «Сокар Энерджи Украина».