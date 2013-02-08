Нет никаких экономических оснований повышать цену на газ для населения - профсоюзы

Сегодня для повышения в Украине цены на газ для населения нет никаких экономических оснований, поскольку тарифы, по которым платит население, полностью покрывают затраты на добычу и транспортировку газа в каждый дом в Украине.

Такое мнение выразили члены делегации Федерации профсоюзов Украины и других профсоюзных объединений во время встречи с руководителем миссии Международного валютного фонда в Украине Кристофером Джарвисом и постоянным представителем МВФ в Украине Максом Альером, сообщили УНИАН в Информационно-аналитическом центре ФПУ.

«Расчеты показывают, что максимальная себестоимость добычи газа тремя ведущими газодобывающими компаниями составляет около 300 грн за тысячу кубометров «голубого топлива». Транспортировка газа по Украине не превышает 200 грн за тысячу кубов», - сказал заместитель председателя ФПУ Сергей Украинец.

По мнению С.Украинца, вполне экономически обоснованной ценой должна быть цена около 500 грн. «Таким образом, нынешняя цена, которую платит население Украины, - 720-800 грн, уже сейчас значительно превышает ту, которая должна быть. Более того, значительная часть этой разницы направлена на уплату налогов в бюджет», - отметил он.

Представители профсоюзов отметили, что трудно согласиться с утверждением экспертов, что повышение цены на газ заставит население еще больше экономить его. Они подчеркнули, что население и без того стало потреблять гораздо меньше газа: если 5 лет назад потреблялось около 20 млрд кубометров, то сейчас – 16,5-17 млрд.

Кроме того, представители профсоюзов подвергли критике выводы экспертов МВФ, отметив, что в них не содержится серьезных экономических аргументов, которые можно воспринимать как экономически обоснованные.

Профсоюзной стороной также было подчеркнуто, что, согласно Конституции Украины, недра принадлежат народу Украины. «Поэтому не может быть так, чтобы государство добывало газ из недр нашей страны и продавало его владельцу – народу Украины по мировым ценам, давая при этом заработать сверхдоходы бизнесу. Более того, в новые цены закладывается инвестиционная составляющая, то есть население должно оплатить еще и техническое перевооружение отрасли», - отмечается в сообщении.

Представители профсоюзов предложили провести под эгидой МВФ встречу экспертов от профсоюзов, соответствующих министерств, государственных регуляторов, и детально рассмотреть структуру и обоснование затрат на добычу и транспортировку газа, производство и доставку тепла, электроэнергии, чтобы вместе убедиться в необходимости или, наоборот, в преждевременности повышения цен и тарифов.

Справка УНИАН. В 2010 году Украина и МВФ одобрили программу сотрудничества stand-by общим объемом 15,5 млрд долл. с целью реализации реформ в Украине. Летом 2010 года Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл. После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности относительно повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения.

23 января т.г. премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что тарифы на газ в Украине могут быть повышены лишь для зажиточных слоев населения.