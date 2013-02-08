В Москве прошел второй за эту неделю раунд переговоров Бойко и Миллера

В Москве прошел второй за эту неделю раунд переговоров вице-премьер-министра Украины Юрия Бойко и председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации компании «Газпром».

«Стороны продолжили переговоры по комплексу вопросов сотрудничества в газовой сфере», - говорится в сообщении. При этом других подробностей не приводится.

Как сообщал УНИАН, предыдущая встреча Ю.Бойко и А.Миллера состоялась в Москве 6 февраля.

«Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес», - сообщили тогда в «Газпроме».

До этого Ю.Бойко и А.Миллер проводили переговоры в Москве 22 января.

26 января «Нафтогаз Украины» подтвердил, что «Газпром» выставил счет на 7 млрд долларов за газ, который Украина не покупала в 2012 году. Позиция «Нафтогаза» заключается в том, что компания выполнила все финансовые обязательства перед «Газпромом» в 2012 году. Согласно контракту на закупку газа от 2009 года, минимальный объем газа, к которому может быть применено условие «бери или платы» (take-or-pay), составляет 33,3 млрд кубометров. «Нафтогаз Украины», по предварительной информации, приобрел в 2012 году около 25 млрд кубометров газа. При этом украинская сторона своевременно предупредила «Газпром» о сокращении закупок газа.

1 февраля посол РФ в Украине Михаил Зурабов заявил журналистам, что украинская и российская стороны нашли возможность пересмотра цены на газ для Украины без ее вступления в Таможенный союз. Однако в Кремле пока данную информацию не подтвердили.

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