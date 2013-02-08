Норвежская Statoil наступает Газпрому "на пятки" на рынке Европы

Норвежская нефтегазовая компания Statoil "наступает на пятки" российскому газовому гиганту «Газпром» на рынке Европы, применяя более агрессивный маркетинг и более гибкую ценовую политику, чем его основной конкурент.

Statoil отходит от привязки цен на газ к цене нефти, непопулярной среди европейских клиентов, тогда как «Газпром» преимущественно придерживается традиционного ценообразования, передает Reuters.

В прошлом году Statoil показал рекордные продажи и прибыль, несмотря на сокращение газового рынка Европы, в то время как «Газпром» резко снизил продажи в ЕС.

"Мы увеличиваем продажи в Великобритании и пользуемся возможностями на распределительных центрах, а также расширяем торговую активность в Нидерландах и Германии", - сказал Reuters глава газового подразделения компании Эльдар Сетре.

По его словам, сейчас Statoil продает 45% газа с привязкой к цене нефти, а к 2015 году эта доля сократится до 25 процентов.

Европейские покупатели все активнее выступают против привязки газовых контрактов к цене нефти. Такие клиенты «Газпрома», как GDF Suez, ENI, EconGas и Wingas, требуют заключения новых контрактов, а немецкая RWE обратилась в арбитражный суд.

Под напором клиентов, крупнейшим из которых является немецкая E.ON, «Газпром» вынужден был пересмотреть условия европейских контрактов и начал в 2012 году возвращать деньги покупателям, получившим скидки задним числом.

При этом по итогам 2012 года российский газовый гигант снизил экспорт газа в Европу и Турцию до 138 миллиардов кубометров со 150 миллиардов кубометров в 2011 году.

"Мы отмечали ранее, что не считаем окончательными ретроактивные скидки, которые «Газпром» согласился предоставить европейским клиентам... Мы предполагали, что новый раунд переговоров начнется в январе 2013 года", - говорится в отчете аналитиков Credit Suisse.

«Газпром» сообщил в январе, что получил в начале года уведомления от ряда европейских клиентов на пересмотр цены.

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