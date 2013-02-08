Атомщики просят Януковича создать для них госорган

Профессиональный союз работников атомной энергетики и промышленности Украины (Атомпрофсоюз) инициирует перед Президентом Украины Виктором Януковичем вопрос о необходимости создания государственного органа по управлению атомно-промышленным комплексом Украины.

Такое решение было принято постановлением ІІ Пленума Центрального комитета Атомпрофсоюза, заседание которого состоялось 7 февраля в Киеве.

Атомпрофсоюз поручил Президиуму ЦК направить от имени пленума обращение к Президенту Украины относительно кризисной ситуации в атомно-промышленном комплексе.

На пленуме также было принято решение проинформировать вице-премьер-министра Украины Юрия Бойко, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрея Клюева, министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого, руководителей Комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности и Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, председателя Государственной инспекции ядерного регулирования Украины о своих решениях и предложить безотлагательно провести соответствующие консультации по ситуации, сложившейся на предприятиях атомной энергетики и промышленности Украины. Профсоюз намерен обратиться в департамент стратегической политики, инвестиций и ядерно-энергетического комплекса Министерства энергетики и угольной промышленности Украины с требованием обеспечить разработку, согласование и утверждение в установленном порядке государственной программы «Ядерное топливо Украины» на 2014-2020 годы с целью стопроцентного удовлетворения потребности украинских АЭС в собственном природном уране, циркониевой продукции и ядерном топливе.

Кроме того, Атомпрофсоюз планирует обратиться в Кабинет министров Украины с предложением о принятии решения, направленного на обеспечение достаточного финансирования мероприятий государственной целевой экономической программы «Ядерное топливо Украины».

Справка УНИАН. Профессиональный союз работников атомной энергетики и промышленности Украины (Атомпрофсоюз) является всеукраинской, добровольной, некоммерческой, общественной организацией, объединяющей работников предприятий и организаций (учреждений, заведений): атомно-промышленного комплекса Украины; природно-заповедного фонда; специализированных учреждений по обращению с радиоактивными отходами, ликвидации чрезвычайных ситуаций или радиационных аварий, а также других секторов экономики.