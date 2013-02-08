Польша задерживает подписание договора о Евро-Азиатском нефтетранспортном коридоре

Варшава. Министерство экономики Польши медлит с подписанием договора о поддержке создания Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК) на базе украинского трубопровода "Одесса-Броды", что ставит под угрозу реализацию проекта до 2016 года, как это было запланировано.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сказал генеральный директор международной компании "Сарматия", которая является оператором ЕАНТК, Сергей Скрипка.

Он сообщил, что Украина создала с Польшей специальную группу, которая занималась подготовкой проекта данного документа еще в 2011 году, а окончательный текст должен был быть согласован к концу прошлого года.

"К сожалению, видим, что польская сторона по непонятным для нас причинам взяла тайм-аут, и уже полгода дела не продвигаются дальше", - сказал С.Скрипка.

Собеседник агентства отметил, что Министерство экономики Польши не объяснило причин задержки в этом деле, из-за которой стороны не могут перейти к многосторонним переговорам, не только "Сарматии", но и Министерству энергетики и угольной промышленности Украины.

«Каждый месяц промедления с принятием этого решения увеличивает риск того, что компания не успеет построить трубопровод к концу 2015 года», - сказал гендиректор «Сарматии».

При этом С.Скрипка отметил необходимость подписания международного договора, который давал бы гарантии инвесторам этого проекта, отметив, что аналогичный документ был подписан, например, для реализации проекта "Баку-Тбилиси-Джейхан" или "Набукко".

Собеседник агентства не уточнил крайний срок, до которого нужно подписать договор, чтобы успеть реализовать проект к 2016 году.

"Многое зависит, к сожалению, уже не от нас, а в первую очередь от того, будет ли принято политическое решение о реализации проекта и подписан договор о его поддержке", - сказал он.

Корреспонденту УНИАН в Варшаве в Министерстве регионального развития Польши сообщили, что польские власти планируют направить заявку на утверждение финансирования Европейским союзом проекта Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора в 4 квартале 2013 года, если к этому времени будет выполнен ряд условий.

Министерство, которое координирует реализацию проектов, софинансируемых Евросоюзом, назвало среди условий подачи такой заявки получение согласия на публичную помощь от Еврокомиссии и "завершение требуемых административных процедур".

В министерстве заметили, что проект ЕАНТК на базе украинского трубопровода "Одесса-Броды" по итогам последнего пересмотра в конце прошлого года проектов, софинансируемых ЕС, остался в числе тех, кто может получить эти средства.

"Решение об исключении этой инвестиции из упомянутого списка проектов, которые финансирует Евросоюз, может быть принято, если министр экономики выдаст такую рекомендацию. На данном этапе такой позиции нету", - отметили в министерстве.

Согласно списку проектов, которые могут быть профинансированы Евросоюзом в рамках программы "Инфраструктура и окружающая среда", в которую включен проект ЕАНТК, Польша оценивает стоимость строительства всего польского участка в около 440 млн евро.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства экономики Польши, проект ЕАНТК потеряет зарезервированное для "Сарматии" финансирование Евросоюза в размере около 120 млн евро, если он не будет реализован к 2016 году.

Критики проекта ЕАНТК неоднократно заявляли о его экономической необоснованности и политической нецелесообразности, а также мизерных шансах найти необходимые средства на его реализацию.

Сторонники проекта считают причиной того, что он до сих пор не реализован, активное лоббирование против него Российской Федерации, которая стремится не допустить на рынок Европы конкурентную нефть из Каспийского региона.

Представители польской власти не раз заявляли о том, что не планируют тратить на этот проект бюджетные средства, а готовы способствовать его реализации за средства частных инвесторов.

Ряд экспертов считают, что Польше на самом деле не интересен проект ЕАНТК для диверсификации поставок нефти в страну, поскольку у нее есть нефтепорт в Гданьске, через который страна всегда сможет получить нефть из других источников, если поставки заблокирует ее нынешний главный поставщик – Россия.

Справка УНИАН. Международную трубопроводную компанию «Сарматия» создали в 2004 году украинская „Укртранснафта” и польская PERN Przyjazn для развития проекта ЕАНТК, предусматривающего создание маршрута поставок конкурентной для российской каспийской нефти в Европу.

Идея этого проекта возникла еще в начале 1990 годов, но до сих пор не удалось найти инвесторов, желающих вложить свои средства в его реализацию, кроме Украины, которая самостоятельно достроила "Одесса-Броды" в 2001 году.

Критики проекта называют его экономически необоснованным из-за того, что в Каспийском регионе нет достаточного количества нефти, которая могла бы транспортироваться по этому маршруту в Европу, и сами клиенты не заинтересованы в покупке каспийской нефти из-за ее более высокой цены, чем российская.