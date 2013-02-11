Азаров уверен, что при добыче сланцевого газа будет соблюден необходимый уровень экозащиты

Премьер-министр Николай Азаров уверен, что при добыче сланцевого газа в Украине будет соблюден необходимый уровень экологической защиты.

Об этом он заявил в ходе общения с пользователями сети Facebook.

«Задача технологов, промышленников сделать так, чтобы эти риски были минимальными. Если соответствующие компании сумели добиться этого в США и Канаде, то и у нас никаких сомнений нет, что и мы сумеем обеспечить такой же уровень экологической защиты, как и в этих странах. Кстати, положение об этом является важной составляющей в договоре о разделе продукции», - написал Н.Азаров.

При этом он отметил, что при добыче сланцевого газа есть определенные экологические риски, как и при любом другом производстве.

«Конечно, надо сказать откровенно, определенные проблемы и определенная угроза экологии есть, как впрочем и при любом практически промышленном производстве. Но, скажем, не надо говорить о том, какой ущерб экологии приносит металлургический или химический завод и другие производства, то есть в любом промышленном производстве есть риски», - считает Н.Азаров.

Напомним, народные депутаты от «Батькивщины» зарегистрировали в Верховной Раде законопроект, которым предлагается ввести временный запрет на поиск и добычу сланцевого газа до усовершенствования механизмов обеспечения экологической безопасности.

Авторы законопроекта подчеркивают, что имеющиеся экологические исследования, проведенные международными организациями, свидетельствуют о том, что добыча природного газа из пластов сланца сопровождается значительными выбросами в воздух парниковых газов, загрязнением почвы и подземных и грунтовых вод, влечет сейсмическую активность земной коры.

Как сообщал УНИАН, 24 января было подписано соглашение между компанией Shell и компанией «Надра Юзовская» о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади в Харьковской и Донецкой областях.

Прогнозные ресурсы Юзовского месторождения оцениваются в 4,054 трлн куб. м газа.

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