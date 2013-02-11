Цена нефти изменилась разнонаправленно после четырех недель роста

На мировых торгах в понедельник, 11 февраля, цены на нефть изменились разнонаправленно после четырех недель роста, что стало самым продолжительным периодом подорожания сырья с июля прошлого года.

Так, цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже возросла на 0,01 доллара, или на 0,01%, - до 118,91 доллара за баррель.

Стоимость мартовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI снизилась на 0,06 доллара, или на 0,06%, - до 95,67 доллара за баррель.

В воскресенье, 10 февраля, президент Ирана Махмуд Ахмадинежад заявил, что мировые державы не смогли предотвратить превращение Ирана в государство, которое освоило ядерную технологию, и нет такой страны, которая могла бы диктовать исламской республике свою волю.

В Казахстане 26 февраля пройдут переговоры Ирана с шестеркой стран-посредников по национальной ядерной программе Тегерана. В 2012 году представители "шестерки" и Ирана провели три раунда переговоров - в Стамбуле (14 апреля), Багдаде (23-24 мая) и Москве (18-19 июня). Все эти встречи завершились без каких-либо прорывных решений. До этого переговоры "шестерки"и Ирана не проводились более года.

В то же время многие аналитики полагают, что в будущем удорожание "черного золота" продолжится, передает Bloomberg.