Украина в январе импортировала угля на 146 млн долл.

Украина в январе 2013 года импортировала угля в объеме 1,13 млн тонн на сумму 145,874 млн долл.

Об этом сообщается на сайте Государственной таможенной службы Украины.

Согласно данным Гостаможни, в частности, импорт угля в январе осуществлялся из РФ в объеме 0,804 млн тонн на сумму 93,366 млн долл., из США - в объеме 0,26 млн тонн на сумму 41,11 млн долл., из Казахстана — в объеме 0,043 млн тонн на сумму 6,757 млн долл., из Польши - в объеме 0,023 млн тонн на сумму 4,641 млн долл.

Также по данным Гостаможни, в прошлом месяце экспорт угля составил 0,477 млн тонн на сумму 45,4 млн долл.

В частности, наиболее крупными потребителями отечественного угля выступили Турция, которая закупила 58,358 тыс. тонн на сумму 6,201 млн долл., Бельгия - 53,55 тыс тонн на 5,689 млн долл., Болгария - 80,623 тыс. тонн на 5,193 млн долл., Словакия - 28, 973 тыс. тонн на 4,357 млн долл., а также Египет - 37,136 тыс. тонн на 3,866 млн долл.

Как сообщал УНИАН, угледобывающие предприятия Украины в январе 2013 года сократили добычу угля на 7,7% - до 6,762 млн тонн с 6,278 млн тонн за аналогичный период 2012 года.

Угледобывающие предприятия Украины по итогам 2012 года увеличили добычу угля по сравнению с 2011 годом на 4,75% - до 85,745 млн тонн с 81,859 млн тонн.

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