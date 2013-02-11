Польша попросит Еврокомиссию утвердить финансирование ЕАНТК в 4-м квартале

Варшава. Польские власти планируют направить заявку на утверждение финансирования Европейским союзом проекта Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора в 4 квартале 2013 года, если к этому времени будет выполнен ряд условий.

Об этом корреспонденту УНИАН в Варшаве сообщили в Министерстве регионального развития Польши, отвечая за запрос агентства.

Министерство, которое координирует реализацию проектов, софинансируемых Евросоюзом, назвало среди условий подачи такой заявки получение согласия на публичную помощь от Еврокомиссии и "завершение требуемых административных процедур".

В министерстве заметили, что проект ЕАНТК на базе украинского трубопровода "Одесса-Броды" по итогам последнего пересмотра в конце прошлого года проектов, софинансируемых ЕС, остался в числе тех, кто может получить эти средства.

"Решение об исключении этой инвестиции из упомянутого списка проектов, которые финансирует Евросоюз, может быть принято, если министр экономики выдаст такую рекомендацию. На данном этапе такой позиции нету", - отметили в министерстве.

Согласно списку проектов, которые могут быть профинансированы Евросоюзом в рамках программы "Инфраструктура и окружающая среда", в которую включен проект ЕАНТК, Польша оценивает стоимость строительства всего польского участка в около 440 млн евро.

Как сообщал УНИАН, по данным министерства экономики Польши, ЕАНТК потеряет зарезервированное для проекта в текущем бюджете Евросоюза финансирование в объеме около 120 млн евро, если он не будет реализован до 2016 года.

Международный оператор проекта компания "Сарматия" заявляет, что польское Минэкономики около полугода задерживает подписание международного договора участников создания ЕАНТК, что угрожает реализации этого проекта в ранее запланированные сроки.

Европейский Союз может выделить на ЕАНТК, который предусматривает соединение украинского трубопровода "Одесса-Броды" с польской нефтетранспортной системой, до 25% необходимых средств на работы на территории Польши, если компании "Сарматия" удастся найти остальные 75% финансирования.

Польский эксперт по энергетическим вопросам Анджей Щесняк считает, что власти РП, скорее всего, откажутся от проекта. Аналитик назвал «ненужной» достройку «Одесса-Броды» до Плоцка или Адамовой заставы в условиях возможного значительного сокращения прокачки российской нефти через трубопровод «Дружба». «Если всерьез принять российские планы перенаправить нефть, которая транспортируется через Украину, на Северное и Черное море, окажется, что у нас есть большая сеть нефтепроводов через Украину и Беларусь, которая не используется или используется в минимальных объемах», - отметил эксперт.

Справка УНИАН. Международную трубопроводную компанию «Сарматия» создали в 2004 году украинская „Укртранснафта” и польская PERN Przyjazn для развития проекта ЕАНТК, предусматривающего создание маршрута поставок конкурентной для российской каспийской нефти в Европу.

Идея этого проекта возникла еще в начале 1990 годов, но до сих пор не удалось найти инвесторов, желающих вложить свои средства в его реализацию, кроме Украины, которая самостоятельно достроила "Одесса-Броды" в 2001 году.

Критики проекта называют его экономически необоснованным из-за того, что в Каспийском регионе нет достаточного количества нефти, которая могла бы транспортироваться по этому маршруту в Европу, и сами клиенты не заинтересованы в покупке каспийской нефти из-за ее более высокой цены, чем российская.