Европейские газовики: ветер и солнце будут лидерами по привлечению инвестиций в ближайшие 5 лет

Инвестиции в новые электростанции на возобновляемых источниках энергии в странах Европы ближайшие пять лет значительно будут превышать совокупные расходы на строительство электростанций на ископаемом топливе (уране, газе и угле), убеждены представители европейских газовых компаний.

Об этом свидетельствуют итоги опроса, который консалтинговая компания Gas Strategies Group (Британия) ежегодно проводит среди участников Европейской осенней газовой конференции (EAGC).

Сравнение результатов опроса за последние четыре года демонстрирует: с каждым годом все меньше участников газового рынка верят в светлое будущее ископаемого топлива, и все большее количество признает неотвратимость перехода на использование возобновляемых источников при производстве электроэнергии в Европе.

42% опрошенных в 2012 году считают, что лидером по инвестициям в среднесрочной перспективе будет ветер, еще 28% убеждены, что основная доля капиталовложений придется на солнце. В 2009 году лишь 24% опрошенных допускали, что ветроэнергетика получит самый большой кусок инвестиционного пирога, солнечную энергетику всерьез воспринимали только 8%.

Таким образом, за последние три года количество газовиков, уверовавших в яркое будущее солнца, возросло втрое, тогда как количество приверженцев электромельниц увеличилось на 50%. Такое изменение позиции представителей газовой промышленности – результат воистину грандиозного развития возобновляемой энергетики в Европе, обусловленного щедрыми государственными льготами и субсидиями.

Еще в 2011 году 37% газовиков считали, что большая часть инвестиций придется на строительство газовых электростанций. К концу прошлого года такого мнения придерживались уже только 11%. Причина – неспособность газа выдержать ценовую конкуренцию с углем, который значительно подешевел в результате сланцевой революции в США и стал менее невостребованным американской энергетикой.

Как сообщалось, мировые инвестиции в развитие возобновляемой энергетики в 2012 году, по данным Bloomberg New Energy Finance (BNEF), составили $268,7 млрд. Наиболее активно в 2012 году развивался сегмент солнечной энергетики, в который инвесторы вложили $142 млрд. Второй по темпам развития стала ветроэнергетика – $78,3 млрд.

При этом наиболее высокие темпы развития возобновляемой энергетики в прошлом году, по данным компании Ernst&Young, демонстрировали страны с развивающимся рынком, в том числе Украина. Ожидается, что эта тенденция сохранится и в 2013 году.