«Газпром» открыл представительство в Катаре

Москва. Российский газовый монополист компания «Газпром» открыла свое представительство в Катаре, сообщили УНИАН в управлении информации «Газпрома».

Согласно сообщению, основными задачами представительства являются содействие в реализации долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества ОАО «Газпром» с арабскими государствами Персидского залива, представление интересов компании в регионе. В сферу деятельности Представительства также входит поиск новых направлений и форм работы ОАО «Газпром» на энергетических рынках стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и Йемена. Кроме того, Представительство будет осуществлять информационно-аналитическое сопровождение проектов и принимать участие в координации деятельности компаний ОАО «Газпром» в регионе, включая укрепление взаимодействия в рамках деятельности Форума стран-экспортеров газа.

«Страны Аравийского полуострова в целом, и особенно Катар, играют важную роль в современной мировой энергетической системе. Работа Представительства будет способствовать успешному развитию партнерских отношений и даст дополнительный импульс для более тесного взаимовыгодного сотрудничества с государствами региона», – отметил специальный представитель президента России по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа Виктор Зубков, слова которого приводятся в сообщении.

Сообщается, что с 2010 года Группой «Газпром» осуществляются закупки катарского СПГ, сжиженных углеводородных газов и развивается сотрудничество в сфере предоставления катарским партнерам в аренду судов для морской транспортировки продукции.

Справка УНИАН. Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) был учреждён в 2001 году в Тегеране.

На 7-й Министерской встрече ФСЭГ в Москве в декабре 2008 года Форум приобрел юридический статус международной организации со штаб-квартирой в Дохе (Катар).

В мае 2012 года Специальным представителем Президента России по взаимодействию с Форумом стран — экспортеров газа назначен Виктор Зубков.

В декабре 2009 года генеральным секретарем Форума был избран представитель Российской Федерации Леонид Бохановский. На сегодняшний день участниками Форума являются: Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, Нигерия, ОАЭ, Оман, Российская Федерация, Экваториальная Гвинея, Тринидад и Тобаго, а также Ирак, Нидерланды, Норвегия и Казахстан в качестве наблюдателей.

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