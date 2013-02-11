Данилишин: вопрос добычи сланцевого газа надо обсуждать на уровне ВР и СНБОУ

Бывший министр экономики Украины Богдан Данилишин считает, что вопрос о добыче сланцевого газа в стране должен быть обсужден на парламентских слушаниях и рассмотрен Советом национальной безопасности и обороны Украины. Об этом он написал на своей странице в сети Facebook.

«Вопросу сланцевого газа должны быть посвящены общественные обсуждения как в чисто экономическом, так и в экологическом плане. Возможно, по этому вопросу следует провести отдельные парламентские слушания и заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины с анализом всех экономических, экологических и политических аспектов », - отметил Б.Данилишин.

Он подчеркнул, что при той структуре хозяйства, которая сегодня доминирует в Украине, добыча сланцевого газа в ближайшие годы не позволит существенно уменьшить импорт газа из России.

«Нужно более 10 миллиардов долларов инвестиций и около 7 лет, чтобы Украина могла замещать российский природный газ сланцевым газом собственной добычи», - подчеркнул он.

Кроме этого, Б.Данилишин отметил, что в густонаселенной Украине трудно найти территорию, где было бы возможно без ущерба для экологии, здоровья людей развернуть масштабные буровые работы.

Как сообщал УНИАН, 24 января было подписано соглашение между компанией Shell и компанией «Надра Юзовская» о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади в Харьковской и Донецкой областях.

Прогнозные ресурсы Юзовского месторождения оцениваются в 4,054 трлн куб. м газа.

Премьер-министр Николай Азаров в ноябре 2012 года заявлял, что запасы сланцевого газа в Украине составляют 7 трлн кубометров.

Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) оценивает украинские запасы сланцевого газа в 1,2 трлн куб. м, что ставит Украину на четвертое место в Европе по объемам резервов этого типа - после Польши, Франции и Норвегии.