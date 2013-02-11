Эксперт не видит возможности для пересмотра газовых контрактов между Украиной и Россией

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко не видит возможности для пересмотра газовых контрактов между Украиной и Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он выразил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Эксперт заметил, что правительство в течение последних трех лет обещает пересмотреть газовые контракты: «Вот-вот мы уже договорились, вот-вот мы уже подпишем, и все будет красиво, и цена уменьшится».

В.Омельченко думает, что на самом деле этого не случится, поскольку существующий газовый контракт полностью удовлетворяет интересы России.

«И она (Россия) и в дальнейшем будет его использовать с политической целью, чтобы убедить Украину вступить в Таможенный союз. И никаких стимулов у России соглашаться на пересмотр данного контракта нет, и поэтому я не вижу возможности сегодня пересмотреть данный контракт за счет договоренностей, так называемых…", - отметил он.

В.Омельченко подчеркнул, что правительство с самого начала избрало «тупиковую и неверную» стратегию ведения этих переговоров с Россией, нужно было обратиться в суд. «Вместо того, чтобы решать вопрос правовым путем, как это делали большинство стран Европейского Союза, наша власть избрала путь договоренностей, потому что некоторый бизнес связан с «Газпромом» и получает газ от него, связан с украинской властью. Обращение в Стокгольмский арбитраж привело бы к тому, что «Газпром» не дал бы некоторым фирмам газ», - добавил он.

Напомним, власти Украины, более двух лет безуспешно пытающиеся договорится с "Газпромом" о снижении цены на поставляемый в страну газ, пробуют также снизить свою зависимость через ряд проектов по диверсификации поставок "голубого топлива". Среди них строительство на Черном море терминала LNG, увеличение внутренней добычи и покупка газа у других поставщиков.

Как сообщал УНИАН, 26 января «Нафтогаз Украины» подтвердил, что «Газпром» выставил счет на 7 млрд долларов за газ, который Украина не покупала в 2012 году.

Позиция «Нафтогаза» заключается в том, что компания выполнила все финансовые обязательства перед «Газпромом» в 2012 году.

Согласно контракту на закупку газа от 2009 года, минимальный объем газа, к которому может быть применено условие «бери или платы» (take-or-pay), составляет 33,3 млрд кубометров. «Нафтогаз Украины», по предварительной информации, приобрел в 2012 году около 25 млрд кубометров газа. При этом украинская сторона своевременно предупредила «Газпром» о сокращении закупок газа.

В декабре 2012 года посол Российской Федерации в Украине Михаил Зурабов заявил, что процесс создания консорциума или СП по управлению ГТС Украины позволит снизить цену на газ для Украины и обеспечить загрузку ГТС.

1 февраля 2013 года посол РФ в Украине Михаил Зурабов заявил журналистам, что украинская и российская стороны нашли возможность пересмотра цены на газ для Украины без ее вступления в Таможенный союз.

В первом квартале 2012 года цена российского газа составила около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором квартале - 425 долл. за 1 тыс. куб. м, в третьем - 426 долл. за 1 тыс. куб. м, в четвертом - около 430 долларов за 1 тыс. куб. м.

В января Украина импортировала газ из РФ по цене 426,16 долл. за 1 тыс. куб. м.