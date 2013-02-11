Европейское энергетическое сообщество удивлено заявлением Януковича

Европейское энергетическое сообщество (ЕЭС) удивлено заявлением Президента Украины Виктора Януковича о безучастии в газовом споре Киева и Москвы по поводу выставленного «Газпромом» счета в 7 млрд долл.

Согласно сообщению Секретариата ЕЭС, 7 февраля директор Секретариата Янеш Копач направил письмо Президенту Украины В.Януковичу, в котором и было выражено «удивление» по этому поводу.

В письме отмечается, что Украина не обращалась к Секретариату с просьбой принять участие в двусторонних переговорах с Россией или о какой-либо другой помощи.

В письме подчеркивается, что Секретариат ЕЭС готов предоставлять экспертную помощь Украине в случае необходимости.

"Секретариат в вашем распоряжении всегда, когда Украина для переговоров захочет привлечь наших специалистов для решения каких-либо проблем", - говорится в письме.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля на пресс-конференции в Вильнюсе Президент Украины Виктор Янукович заявил, что Украина не удовлетворена сотрудничеством с Энергетическим сообществом. В частности, он отметил, что за три года своего членства в этой организации Украина не получила даже сочувствия в вопросах газовых отношений с Россией.

В конце января «Газпром» выставил Украине счет на 7 млрд долл. за 16,7 млрд кубометров газа, который Украина не закупала в 2012 году. Украина не признает долг, поскольку считает, что своевременно сообщила «Газпрому» о сокращении поставок газа, и закупила, оплатив своевременно, по итогу года 24,9 млрд кубометров.

Справка УНИАН. Украина подписала протокол о присоединении к Энергетическому сообществу 24 сентября 2010 года и стала полноправным членом этой организации с 1 февраля 2011 года.

Участниками Энергетического сообщества являются ЕС, Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Македония, Румыния, Сербия, Хорватия, Черногория и стороны, которые присоединились.

Задача Энергетического сообщества заключается в организации связей между сторонами и создании правовой и экономической базы в отношении энергопродуктов и материалов, для транспортировки которых используются сети, создании стабильной регуляторной и рыночной структуры, способной привлекать инвестиции в газовые сети, генерирующие мощности, сети передачи и распределения так, чтобы все стороны имели доступ к стабильному и постоянному энергоснабжению.