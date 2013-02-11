Тарута: за все проблемы с "Газпромом" ответственен Ющенко, Тимошенко – следствие

Председатель совета директоров корпорации "Индустриальный союз Донбасса" Сергей Тарута считает, что за все проблемы с "Газпромом" ответственен бывший Президент Украины Виктор Ющенко.

Об этом С.Тарута заявил в интервью "Украинской правде", опубликованном сегодня.

"Я тогда говорил и сейчас говорю, что на нем лежит ответственность за то, что мы сменили долгосрочные отношения на так называемые «рыночные», которые на самом деле были далеки от рыночных. Это Ющенко ввел эту формулу цены, и он заключил, я считаю, абсолютно невыгодное соглашение по газу в 2006 году. Соглашение Тимошенко - это было уже следствие ", - сказал С.Тарута.

С.Тарута не может объяснить, почему Юлия Тимошенко пошла на явно невыгодные условия, но он также опровергает заявления В.Ющенко о том, что на западе Украины были запасы газа, которых могло хватить на три месяца.

"Это неправда. У нас огромная ответственность относительно обеспечения работы наших предприятий. 1 января меня разбудили в 7:30 утра и сказали, что у нас давление на Алчевском меткомбинате упало в два раза. Практически каждый день давление у нас падало. На момент, когда Юля ехала на переговоры, у нас оставалось меньше 2 атмосфер. Это была абсолютно критическая ситуация! Более того, уже население тоже было без давления. Запасов газа хватало только Западной Украине, а на Востоке была критическая ситуация», - вспоминает о событиях 2009 года руководитель ИСД.

При этом С.Тарута добавил: «Для меня здесь две темы непонятные или два события абсолютно непонятные. Первое - почему Ющенко отозвал Дубину (на то время главу НАК «Нафтогаз Украины – УНИАН), когда был согласован и запарафирован газ по 234 доллара? Он был участником переговоров, но побоялся подписывать тот контракт. Я считаю, что он поступил абсолютно неправильно, потому он несет ответственность вместе с Ющенко. Он обязан был подписывать, потому что тот контракт был выгодным для Украины».

Справка УНИАН. Ю.Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. Согласно решению суда, также в течение трех лет она не сможет занимать государственные должности. Кроме того, суд постановил взыскать с Ю.Тимошенко убыток, нанесенный НАК "Нафтогаз Украины" в размере 1,516 млрд. грн.

Во время судебного процесса 7 сентября 2011 года экс-премьер-министр Украины Ю.Тимошенко заявила, что бывший Президент В.Ющенко дал неправдивые показания в суде относительно газовых переговоров с Россией в 2009 году. По ее мнению, главной причиной газового кризиса, во время которого газовая система Украины была переведена в реверсивный режим и поставлена на грань техногенной катастрофы, а также жесткой позиции российской стороны относительно определения цены на газ для Украины, «является именно отзыв Президентом Украины Виктором Ющенко Олега Дубины 31 декабря (2008 года) с переговоров в Москве».

8 сентября 2011 г. председательствующий по делу судья Печерского районного суда Киева Родион Киреев отказал Ю.Тимошенко и ее защите в проведении очной ставки между бывшим председателем НАК «Нафтогаз Украины» О.Дубиной и экс-президентом Украины В.Ющенко.