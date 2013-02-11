Скончался экс-глава "Газпрома" Рем Вяхирев

Экс-глава "Газпрома" Рем Вяхирев скончался на 79-м году жизни, сообщает РИА "Новости", ссылаясь на источники в газовой отрасли.

С июня 2001 по июнь 2002 года Р.Вяхирев возглавлял совет директоров "Газпрома".

В июне 2002 года был назначен советником Дмитрия Медведева, который тогда занимал пост первого заместителя руководителя администрации президента России.

Обязанности советника Р.Вяхирев исполнял на общественных началах.

ОАО "Газпром" - крупнейшая газовая компания в мире. Основные направления деятельности - геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа и других углеводородов.

***Российское акционерное общество "Газпром" создано указом президента РФ Бориса Ельцина от 5 ноября 1992 года и постановлением совета министров от 17 февраля 1993 года на базе государственного газового концерна "Газпром". Председателем правления РАО "Газпром" был назначен Рем Вяхирев.