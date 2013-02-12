На Прикарпатье внедряется более полусотни проектов по энергоэффективности

Только за прошлый год в Ивано-Франковской области разработано 25 проектов по энергоэффективности на сумму 51,3 млн грн, внедрение которых состоится в этом году.

Об этом сообщает правительственный портал.

В рамках областной программы по энергоэффективности в 15-ти учреждениях бюджетной сферы внедрены котлы на отходах древесины, еще в четырех учреждениях такие экономные энергоэффективные котлы на стадии ввода.

На 33 объектах бюджетной сферы Прикарпатья за счет целевых экологических инвестиций реализованы проекты с теплосанации (выделено 59,5 млн грн).

В 2012 году в Ивано-Франковской области с приростом производства сработала Бурштынская ТЭС ПАО «ДТЭК Западэнерго», выработав 9,6 млрд. кВт. час. электроэнергии (почти на 1 млрд. кВт. час. (11%) больше, чем в 2011 году). Здесь завершена реконструкция энергоблока № 7, благодаря чему произошло увеличение его генерирующей мощности с 160 МВт до 205 МВт.

НГДУ «Долинанафтогаз» и ООО «Укрнафтогазинвест» в прошлом году ввели в эксплуатацию три скважины. Наращено объемы переработки газа Долинским газоперерабатывающим заводом на 2,5 млн куб. метров.

ПАО «Прикарпатьеоблэнерго» перестроило 130 км линий электропередач в горных населенных пунктах Верховинского района, Богородчанского, Долинского, Коломыйского и Косовского, а также в городах Болехове и Яремче.