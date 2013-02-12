На мировых торгах во вторник, 12 февраля, нефть продолжает торговаться разнонаправленно на фоне слабой активности инвесторов в связи с празднованием Нового года по лунному календарю в Китае, а также общего улучшения настроения участников торгов относительно будущего развития мировой экономики.

Так, цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже выросла на 0,11 доллара, или на 0,09%, - до 118,24 доллара за баррель.

Стоимость мартовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI снизилась на 0,11 доллара, или на 0,12%, - до 96,93 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Эксперты отмечают, что в настоящее время наблюдается изменение настроений участников торгов в сторону повышения прогнозов роста мировой экономики. В долгосрочной перспективе спрэд между Brent и WTI должен сузиться.

В среду инвесторы ожидают публикации данных по коммерческим запасам нефти на оптовых складах США. По прогнозам аналитиков, показатель вырос за неделю, завершившуюся 8 февраля, на 2,35 миллиона баррелей до 374 миллиона баррелей.