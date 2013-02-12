«Нефтехимик Прикарпатья» в 2012 году получил чистый убыток 34,5 млн грн

Нефтеперерабатывающее предприятие «Нефтехимик Прикарпатья» (Надвирнянский НПЗ, Ивано-Франковская обл.) в 2012 году получило чистый убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 34,473 млн грн, говорится в финансовом отчете компании.

Согласно сообщению, выручка от реализации продукции по МСФО за 2012 год снизилась в 11 раз по сравнению с 2011 годом - до 184,914 млн грн с 2 069,634 млн грн.

Чистый доход предприятия по итогам 2012 года сократился в 11 раз по сравнению с 2011 годом - до 149,598 млн грн с 1 700,196 млн грн.

Справка УНИАН. Предприятие «Нефтехимик Прикарпатья» (Надвирнянский НПЗ, Ивано-Франковская обл.) – одно из старейших украинских нефтеперерабатывающих предприятий с ежегодной мощностью 2,6 млн тонн.

«Нефтехимик Прикарпатья» в 2011 году увеличил чистую прибыль на 51,6%, по сравнению с 2010 годом, до 0,811 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина в 2012 году сократила первичную переработку нефти вдвое