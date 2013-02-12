"Нафтогаз" и "Туркменгаз" подпишут меморандум о сотрудничестве

Ашгабат. Во время визита Президента Украины Виктора Януковича в Туркменистан стороны подпишут меморандум о сотрудничестве между НАК "Нафтогаз Украины" и государственным концерном «Туркменгаз».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Туркменистане и Исламской Республике Афганистан Валентин Шевалев.

"Это серьезный документ... Сотрудничество между "Туркменгазом" и "Нафтогазом" направлено на сотрудничество над новыми технологиями, над тем, чтобы помогать", - подчеркнул В.Шевалев.

В связи с этим посол отметил, что Туркменистан вышел на четвертое место в мире по запасам газа и это дает возможность проводить необходимые исследования.

Он отметил, что это уже третий визит В.Януковича в Туркменистан.

Как сообщал УНИАН, сегодня начинается государственный визит В.Януковича в Туркменистан.

Во время визита 12-14 февраля глава Украинского государства проведет переговоры с Президентом Туркменистана Гурбангули Бердимухамедовым, посетит Лебапский велаят, где примет участие в мероприятиях по открытию и началу строительства инфраструктурных объектов с привлечением украинских предприятий.