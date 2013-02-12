Кабмин до 1 июля должен утвердить план действий на случай диверсии на ядерных установках

До 1 июля Кабинет министров Украины должен утвердить государственный план взаимодействия центральных и местных органов исполнительной власти на случай совершения диверсии относительно ядерных установок, ядерных материалов, других источников ионизирующего излучения, а также радиоактивных отходов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев, комментируя утверждение Президентом Украины Виктором Януковичем Национального плана действий на 2013-2014 годы для реализации положений Коммюнике Сеульского саммита по ядерной безопасности.

По словам А.Клюева, до 31 октября с учетом проектной угрозы должна быть проведена государственная проверка систем физической защиты ядерных установок, ядерных материалов, радиоактивных отходов, других источников ионизирующего излучения, и выявленные в результате проверки нарушения должны быть устранены.

Он также отметил, что Кабмин, СБУ, Служба внешней разведки Украины и Администрация Государственной пограничной службы должны постоянно совершенствовать систему предотвращения незаконного перемещения через государственную границу Украины, транзитной перевозки через территорию нашей страны, оборота или сбыта в Украине ядерных материалов и радиоактивных отходов.

«План предусматривает, что для противодействия незаконному обороту ядерных материалов и предотвращения возможных актов ядерного терроризма должна быть усилена межведомственная координация и развитие сотрудничества с соответствующими органами соседних государств для обеспечения оперативного обмена информацией», - сказал секретарь СНБО.

По его словам, правительство должно продолжать активное сотрудничество Украины в рамках инициативы Большой восьмерки «Глобальная инициатива по борьбе с актами ядерного терроризма».

МИД и СБУ должны до 1 июля проработать направления сотрудничества между Украиной и Интерполом и Европолом в сфере предотвращения актов ядерного терроризма, сообщил А.Клюев.

Он также отметил, что Национальный план обязывает Кабинет министров вместе с СБУ и Национальной академией наук Украины обеспечить проведение раз в году учений по государственному плану взаимодействия центральных и местных органов исполнительной власти на случай совершения диверсии относительно ядерных установок, ядерных материалов, других источников ионизирующего излучения, а также радиоактивных отходов.

Секретарь СНБО отметил, что Кабинет министров должен постоянно проводить актуализацию в соответствии с рекомендациями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) терминологии нормативно-правовых актов Украины по вопросам физической защиты ядерных установок, ядерных материалов и радиоактивных отходов.

По его словам, до 3 июня правительство при участии НАНУ должно утвердить концепцию государственной целевой программы развития ядерной криминалистики в Украине.

В частности, должен быть проработанный вопрос создания при Институте ядерных исследований Национальной академии наук Украины национальной экспертно-криминалистической лаборатории и при Национальном научном центре «Харьковский физико-технический институт» - региональной экспертно-криминалистической лаборатории. Также должна быть создана база данных характеристик ядерных материалов, источников ионизирующего излучения, защитных контейнеров для хранения или перевозки источников ионизирующего излучения, а отечественные учебные заведения должны осуществлять подготовку достаточного количества специалистов по ядерной криминалистике. Отечественные специалисты должны получить доступ к международным банкам данных по вопросам ядерной криминалистики, добавил он.

Секретарь СНБО уточнил, что правительство должно обеспечивать согласование мероприятий по ядерной безопасности с мероприятиями по физической защите ядерных установок и объектов, предназначенных для обращения с радиоактивными материалами. Для этого Кабмин обязан обеспечивать надлежащее финансирование перечисленных мероприятий, и в случае необходимости - совершенствовать механизм такого финансирования, сказал А.Кюев.

Контроль выполнения Национального плана указом главы государства возложен на секретаря СНБО.