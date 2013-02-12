Суд по делу ЕЭСУ перенесен на 5 марта

Киевский районный суд Харькова перенес слушание дела о финансовых нарушениях в деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины» на 10 часов утра 5 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявил председательствующий судья Константин Садовский, учитывая отсутствие в зале судебных заседаний подсудимой экс-премьера Юлии Тимошенко и ее защитницы Евгении Тимошенко.

Представители государственного обвинения высказались за перенесение судебного заседания в связи с отсутствием Ю.Тимошенко.

В то же время, защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко вторично подал суду ходатайство о закрытии уголовного дела из-за отсутствия состава преступления. По его словам, это дело уже было закрыто, и правомерность его закрытия подтверждена Верховным Судом Украины.

С.Власенко обратил внимание на то, что суд на нынешней стадии процесса принимал к рассмотрению и удовлетворял ходатайства прокуратуры, в частности о назначении судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Ю.Тимошенко.

«Я еще раз требую прекратить этот фарс, в котором мы пребываем с апреля прошлого года, рассмотреть ходатайство Ю.Тимошенко, удовлетворить его в полном объеме в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления», - сказал С.Власенко.

В свою очередь, К.Садовский заметил, что ходатайство защиты Ю.Тимошенко будет рассмотрено на соответствующей стадии судебного процесса при участии самой подсудимой.

Как сообщал УНИАН, вчера, 11 февраля, пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины проинформировала, что Ю.Тимошенко в очередной раз отказалась от участия в заседании суда по делу ЕЭСУ.

По данным ГПтС, Ю.Тимошенко опять отказалась от участия в судебном заседании, ссылаясь на свое пребывание в стационарном отделении медицинского заведения.

При этом в пенитенциарной службе напомнили, что «осужденная Ю.Тимошенко уже 10 месяцев подряд отказывается прибыть на заседание суда».

Справка УНИАН. В октябре 2011 года СБУ возбудила в отношении Ю.Тимошенко уголовное дело за перевод долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины.

По информации пресс-центра СБУ, Ю.Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 4,7 млн. грн, расхищении и покушении на расхищение бюджетных средств путем незаконного возмещения более 25 млн. грн налога на добавленную стоимость, служебной подделке и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом расхищения бюджетных средств было внедрение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы сокрытия валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

В то же время защита настаивает, что дело Ю.Тимошенко относительно деятельности ЕЭСУ было закрыто в 2005 году законно, и это подтвердил Верховный суд Украины.