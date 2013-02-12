Янукович поручил построить хранилище отработанного ядерного топлива до конца 2014 года

Президент Украины Виктор Янукович обязал органы власти до 28 ноября 2014 года обеспечить завершение строительства централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ) и введение в эксплуатацию установки «Источник нейтронов».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны Украины, об этом сказал секретарь СНБО Андрей Клюев, комментируя утверждение Президентом Украины Виктором Януковичем Национального плана действий на 2013-2014 годы для реализации положений Коммюнике Сеульского саммита по ядерной безопасности.

Секретарь СНБО напомнил, что централизованное хранилище строится на площадке комплекса производств по дезактивации, транспортировке, переработке и захоронению радиоактивных отходов с территорий, загрязненных в результате аварии на Чернобыльской АЭС («Вектор»).

Национальным планом также предусмотрено, что правительство вместе с Харьковской облгосадминистрацией и Национальной академией наук Украины до конца 2014 года должны обеспечить введение в эксплуатацию ядерной установки «Источник нейтронов, основанный на подкритической сборке, управляемой ускорителем электронов», сообщил А.Клюев.

По его словам, для этого должен быть проработан вопрос возобновления деятельности Межведомственной комиссии по вопросам создания источника нейтронов.

Как сообщал УНИАН, 16 января министр экологии и природных ресурсов Украины Олег Проскуряков заявил, что ХОЯТ в Чернобыльской зоне будет построено уже в 2013 году.

Справка УНИАН. В ходе Вашингтонского саммита по ядерной безопасности в 2010 году Украина объявила о решении избавиться от всех имеющихся запасов высокообогащенного урана к проведению 26-27 марта 2012 года в Сеуле следующего саммита по тематике ядерной безопасности.

В подписанном 26 сентября 2011 Меморандуме по вопросам ядерной безопасности между правительством Украины и правительством США, Соединенные Штаты взяли на себя обязательство предоставить Украине эквивалентный объем слабообогащенного урана вместо вывезенного высокообогащенного, а также «выполнить основные этапы строительства ядерной установки „Источник нейтронов, основанный на подкритической сборке, управляемой линейным ускорителем электронов“.